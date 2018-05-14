Новый опрос подтвердил, что Сильвия Раду и Ион Чебан выйдут во второй тур выборов мэра Кишинева

Независимый кандидат Сильвия Раду и кандидат от социалистов Ион Чебан будут бороться во втором туре выборов в Кишиневе.

В то же время, у общего кандидата Платформы «ДА»-Партии «Действие и солидарность»- ЛДПМ Андрея Нэстасе нет никаких шансов. Это показывают результаты опроса, проведенного Intellect Group и представленного в понедельник. Так, за Сильвию Раду проголосовали бы 31% кишиневцев с правом голоса, за Иона Чебана — 22,8%. За Андрея Нэстасе готовы отдать голоса 17,7%. Этот же опрос показал, что во втором туре 48% опрошенных проголосуют за Сильвию Раду, а за Ион Чебана готовы проголосовать 29,4% респондентов. 22,6% не знали или не хотели отвечать. Опрос проводился с 1 по 10 мая среди 1121 респондентов. Погрешность составила +/-3,2%.

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