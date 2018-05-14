Украина: бетонная стена убила девочку, которая играла с друзьями у подъезда

В Доброполье Донецкой области Украины скончалась восьмилетняя девочка, которая пострадала в результате падения бетонной конструкции подъезда.

Полиция открыла уголовное производство за служебную халатность, устанавливаются причины трагедии.

13 мая в Доброполье Донецкой области обвалилась боковая стена над подъездом многоэтажного дома. В результате были травмированы четыре ребенка, которые в это время гуляли около подъезда.

Как сообщили в областной полиции, жизни остальных травмированных трех детей ничего не угрожает.