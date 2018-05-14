В Японии предупредили об опасности из-за извержения вулкана Симмоэ

Власти Японии предупредили об опасности приближения к кратеру вулкана Симмоэ на юго-западе страны в радиусе трех километров в связи с очередным его извержением в понедельник днем, сообщает японская метеорологическая служба.

По ее данным, во время извержения произошел выброс дыма и пепла на высоту 3,3 тысячи метров, которые сносит ветром в юго-восточном направлении. В районе вулкана объявлена также угроза схода пирокластического потока.

Вулкан Симмоэ проснулся в начале марта, и извергался также в прошлом году, передает РИА Новости.