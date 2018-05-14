Следующая встреча в формате "5+2" состоится 29 и 30 мая в Риме

Следующая встреча в формате "5+2" состоится 29 и 30 мая в Риме, Италия. Об этом объявил председатель Постоянного совета ОБСЕ Алессандро Азони.

По мнению чиновника, эта встреча направлена на поиск новых позитивных путей коммуникации, которые принесут больше пользы людям, проживающим на обоих берегах Днестра.

Азони также сказал, что встреча формата "5+2", поддержанная Российской Федерацией, Украиной, ЕС и Соединенными Штатами, станет отличной возможностью для подведения итогов ноябрьских соглашений и обсуждения завершения Венского протокола 5+2,читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/novyi-raund-peregovorov-v-formate-5-2-sostoitsia-v-kontse-maia-v-italii