У актера из сериала "Воронины" диагностировали рак‍

Врачи диагностировали у актера Бориса Клюева рак легких. Об этом телеканалу НТВ рассказал Владимир Бейлис, режиссер Малого театра, в котором работает артист.

Бейлис не уточнил, когда был поставлен диагноз и в каком состоянии Клюев находится сейчас.

"Делаются процедуры, все делается для того, чтобы это было исправлено", — сказал режиссер. Он отметил, что из-за болезни артист не перестал играть в театре.

Ранее СМИ уже сообщали, что у актера проблемы со здоровьем. Сам Клюев эту информацию опроверг, заявив, что с ним все в порядке, отмечает РИА Новости.

Народный артист России Борис Клюев сыграл более ста ролей в театре и кино. Широкой публике артист известен благодаря съемкам в сериале "Воронины".