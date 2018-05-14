В Петербурге жаркая погода поставила температурный рекорд

Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге в воскресенье составила 27,7 градуса, "поставив" температурный рекорд, сообщил на своей странице в Facebook главный синоптик города Александр Колесов, опубликовав соответствующий график.

"Не выдержав напора природы, максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге 13 мая пала под лучами палящего солнца. 14 и 15 мая угроза для максимальной температуры реальная. Сегодня точно перекроем, завтра, скорее всего, тоже", — написал синоптик.

Как следует из графика, максимальная температура воздуха в Петербурге 13 мая составила 27,7 градуса. В прошлом году этот показатель был равен 10,8 градуса.