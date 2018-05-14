ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

День будет отмечен высокой активностью. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

Источник