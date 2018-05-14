В Якутии малолетний ребенок утонул в стиральной машине

Следователи проводят проверку по факту гибели полуторагодовалой девочки в результате падения в заполненную водой емкость стиральной машины. Об этом сообщили представители пресс-службы СУ СК России по Якутии.

Как уточняется, инцидент произошел в селе Сунтар вечером 11 мая. По информации следствия, жительница села находилась дома со своей малолетней дочерью и занималась стиркой белья.

Женщина покинула помещение, в котором находилась ее дочь, чтобы развесить белье. Вернувшись, мать обнаружила тело девочки в баке стиральной машины без признаков жизни, передает агентство "Интерфакс".