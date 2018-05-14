У берегов Калифорнии появились светящиеся волны

азработчики видеоигр черпают вдохновение для своих проектов из реального мира, и наш мир ещё не скоро прекратит подкидывать им новые идеи и образы: например, совершенно невероятное зрелище сейчас можно наблюдать в Калифорнии, волны у берегов которой начали ярко светиться.

Хотя волшебные они только с виду, а на деле же у них есть простое природное объяснение - как у светящихся синим цветом волн у берегов Калифорнии. Исследователи выяснили, что это невероятное зрелище связано с появление у берегов огромного количества динофлагеллятов - красного фосфоресцирующего планктона, пишет vesti.ru



Днём он окрашивает прибрежные воды в жутковатые красные оттенки, зато по вечерам планктон начинает светиться, придавая волнам электрический синий цвет. Неизвестно, сколько времени планктон ещё будет находиться у берегов Калифорнии, но фотографы не теряют времени и делают живописные фотографии этой природной диковинки - вид действительно завораживающий, а особенно впечатляюще это явление выглядит на фотографиях с долго выдержкой.