В Индии жертвами песчаной бури и ливней стали более 60 человек

Свыше 60 человек погибли, десятки получили ранения вследствие мощной песчаной бури и грозовых ливней, которые обрушились в воскресенье вечером на различные районы Индии, сообщает телеканал NDTV.

В значительной степени от непогоды пострадали штаты Уттар-Прадеш, Андхра-Прадеш, Западная Бенгалия, а также столичный округ Дели.

Наибольшее число погибших зарегистрированы в штате Уттар-Прадеш — там жертвами удара стихии стали 38 человек. Кроме того, в этом же штате непогода уничтожила около 100 домов. В Западной Бенгалии погибли 12 человек, в том числе дети. Заставшая врасплох индийскую столицу песчаная буря унесла жизни пяти человек, передает РИА Новости.

Премьер-министр Моди выразил соболезнования родственникам погибших соотечественников. "Опечален гибелью наших граждан из-за шторма в ряде районов страны. Выражаю соболезнования семьям погибших. Молюсь за скорейшее выздоровление пострадавших", — написал Моди в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Синоптики не ожидают улучшения погодных условий на индийском севере — согласно их прогнозу, в понедельник дожди и грозы обрушатся на эти районы с новой силой. В этой связи власти опасаются, что число погибших может значительно возрасти.

"Сегодня в 26 округах Уттар-Прадеша с высокой вероятностью вновь пройдут проливные дожди и песчаная буря, скорость ветра при этом составит до 70 километров в час", — говорится в полученном РИА Новости комментарии Метеорологического департамента Индии.

Это уже третья песчаная буря, которую пережили северные штаты Индии за последние две недели. В общей сложности из-за непогоды в стране за этот период погибли более 150 человек, большинство из которых стали жертвами бури от 2 мая.