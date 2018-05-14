Столичный поставщик воды предупреждает об отключениях

Потребители, проживающие в коммуне Грэтиешты и в селе Хулбоака, во вторник, 15 мая, останутся без водопроводной воды.

АО „Apă Canal Chișinău” призывает этих потребителей обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения, передаёт IPN.



Отключения запланированы на период с 09.00 до 16.00, когда будут выполняться плановые работы на Водоподъёмный насосной станции в Грэтиешть. По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами.



Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.