Он сказал, что все государства-члены ЕС - разные, но их объединяет многообразие и демократические ценности, а также соблюдение закона, правового государства, продвижение прав человека, гражданского общества и свобода прессы".

По его словам, к этой модели развития стремится и Молдова, с каждым днем упорно продвигаясь по пути евроинтеграции.

Глава Делегации ЕС в Молдове, диплоамт Петер Михалко сказал, что в этом году добрая традиция по продвижению культуры стран-членов ЕС получит дальнейшее распространение, Европейский городок появится не только в Кишиневе, но и в Кахуле, Бэлць, Комрате, Дрокии, Унгень.

Председатель парламента, наряду с депутатами, министрами и послами обошел весь Европейский городок.

В Кишиневе посетители городка смогли узнать о проектах, реализуемых ЕС в РМ, об оказываемой им помощи, познакомиться с обычаями и культурой стран-членов Союза, а также национальными блюдами и напитками.

Торжества в городке продолжились и в воскресенье - проведением Фестиваля кино и культуры Европы. Посетители смогли посмотреть лучшие киноленты, увидеть представления, послушать выступлении джаз-групп из Латвии - FunCOOLio и Молдовы - Trigon. Фестиваль пройдет по всей стране и завершится 3 июня, пишет Infotag.md