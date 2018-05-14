На саммите в Сочи лидеры ЕАЭС обсудят членство Молдовы в качестве страны-наблюдателя

Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в понедельник на саммите в Сочи обсудят сотрудничество в энергетике, цифровой экономике, медицине, экологии, а также членство Молдовы в качестве страны-наблюдателя

Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности помощника президента РФ Юрий Ушаков.

"14 мая в Сочи состоится заседание Высшего евразийского экономического совета. Это первая в текущем году встреча глав государств-членов ЕАЭС и в общем-то первый контакт нашего президента после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств. В этой связи, помимо участия в заседании совета, предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на заседание", - подчеркнул представитель Кремля, уточнив при этом, что в заседании Совета примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также новый премьер-министр Армении. В качестве гостя, по словам и.о. помощника президента, будет присутствовать президент Республики Молдова Игорь Додон.

В числе ключевых приоритетов сотрудничества стран в рамках ЕАЭС Ушаков выделил создание единого рынка товаров и услуг, развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации. Кроме того, российская сторона подчеркивает важность сохранения курса на сотрудничество в области валютно-финансовой и денежно-кредитной политики стран ЕАЭС и считает важным сохранить темпы роста в атомной и возобновляемой энергетике, экологии, космосе, туризме и спорте.

"В числе вопросов, которые планируется обсудить на совете, есть и достаточно важный вопрос, который, несомненно, привлечет внимание СМИ - это утверждение, подготовленное евразийской комиссией, проекта положения о статусе государства-наблюдателя при нашем союзе. Как мы ожидаем, на заседании будет предоставлен статус государства-наблюдателя Республике Молдова", - анонсировал Ушаков, пишет point.md