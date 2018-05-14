Xerox отменила сделку о поглощении с Fujifilm

Американская компания Xerox отозвала сделку по ее поглощению японской Fujifilm Holdings за $6,1 млрд и объявила об отставке гендиректора Джеффа Джейкобсона и ряда других членов совета директоров.

Компания отмечает, что в течение нескольких недель просила Fujifilm о немедленном начале переговоров об улучшении условий сделки. "Несмотря на нашу настойчивость, Fujifilm не дала заверений о том, что намеревается сделать это в приемлемые сроки", – говорится в сообщении Xerox.

В свою очередь Fujifilm намерена "оспорить одностороннее решение Xerox". Компания рассматривает все имеющиеся варианты, включая возбуждение иска о возмещении ущерба.

Ранее в январе Xerox и Fujifilm сообщили о заключении сделки, которая подразумевает вхождение Xerox в состав совместного предприятия этих двух компаний Fuji Xerox, созданного более полувека назад.

Но 2 мая стало известно, что топ-менеджмент Xerox уходит в отставку под давлением акционеров – Карла Айкана и Дарвина Дисона, которые вместе владеют около 15,2% акций компании, передает korrespondent.net.