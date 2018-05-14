Подсчитаны мировые расходы на недвижимость

Объем инвестиционных сделок на глобальном рынке недвижимости в январе-марте 2018 года составил 165 миллиардов долларов.

Как отмечают аналитики, вложения в мировую недвижимость в первом квартале увеличились на 15 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и побили прежний рекорд, зафиксированный по итогам января-марта 2007-го.

Наибольшая доля инвестиций в текущем году приходится на регион Северной и Южной Америки: за три месяца инвесторы потратили на местную недвижимость 68,8 миллиарда долларов. На втором месте — Европа с 56 миллиардами долларов, на третьем — Азиатско-Тихоокеанский регион (40 миллиардов).

В целом по итогам 2018-го эксперты JLL ожидают небольшого снижения глобального объема инвестиций — на 5-10 процентов, до уровня около 650 миллиардов долларов, пишет lenta.ru