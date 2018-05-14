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Ученые "воскресят" мозг неандертальцев в ближайшие месяцы
// фото: AFP 2018 / Pierre Andrieu
13:36, 14 May 2018
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Ведущие палеогенетики мира создадут в ближайшие месяцы миниатюрные подобия мозга неандертальцев, используя стволовые клетки с частично "неандертальской" ДНК, сообщает британская газета Guardian.

"Мы планируем проверить, существуют ли некие фундаментальные различия в том, как работают нейроны неандертальцев и людей. Если они существуют, то мы сможем раскрыть корни тех уникальных черт Homo sapiens, которые помогли нашим предкам победить", — заявил Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия).

"Воскрешение" и расшифровка генома неандертальцев, проведенная Сванте Паабо и его командой в 2009 году, показали, что неандертальцы контактировали с нашими предками и оставили в нашей ДНК примерно 2-4% своих генов. Часть этих генов, как показали дальнейшие исследования, помогли кроманьонцам приспособиться к жизни на севере, подарив им мощный иммунитет и других полезных черт, передает РИА Новости.

В последние годы был совершен целый ряд открытий, который показал, что неандертальцы, скорее всего, умели говорить и не уступали кроманьонцам в умении изготовлять каменные рубила, копья и костяные инструменты, что заставляет многих антропологов сомневаться  том, что первые аборигены Европы вымерли из-за  менее развитого интеллекта и социальных навыков.

Паабо и несколько десятков других ведущих палеогенетиков планируют проверить, так ли это на самом деле, создав первые в мире аналоги мозга неандертальцев размером в несколько сантиметров. Эти органоиды, как отметил ученый, будут выращены из стволовых клеток человека, в чей геном будут вставлены гены неандертальцев, отвечающие за развитие нервной системы.

По его словам, относительно недавно его лаборатория уже начала проводить подобные опыты, используя зародыши лягушек и мышей, в чьи геномы Паабо и его команда вставила гены, связанные со структурой черепа и рецепторами боли.

Новые эксперименты будут более длительными и амбициозными. Выращивание миниатюрных копий мозга займет около 9 месяцев, а пересадка неандертальской ДНК приведет, как надеются ученые, к гораздо более серьезным и сложным изменениям в работе нервных клеток и в том, как они формируют связи друг с другом.

"Наша мечта – найти намеки на то, что человеческие клетки могут формировать более длинные или более "ветвистые" сети синапсов. В таком случае мы сможем точно сказать, что нам удалось найти причину того, почему наш мозг работает совершенно иначе", — продолжает Паабо.

Как добавил Паабо, он лично сам не верит в то, что неандертальцы и кроманьонцы находились на одном уровне развития интеллекта. По его мнению, их орудия труда и искусство были более грубыми, чем у наших предков, и древние люди не пытались колонизировать океан, как это сделали первые Homo sapiens уже 100 тысяч лет назад.




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