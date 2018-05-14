Игорь Додон провел встречу с премьер-министром Армении Никола Пашиняном в Сочи

Президент Молдовы Игорь Додон пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить республику с визитом. Встреча молдавского лидера и нового главы армянского кабмина прошла на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в понедельник в Сочи.

"Отметил динамично развивающиеся двусторонние отношения — в частности, первый в истории официальный визит президента Республики Молдова в Армению в ноябре 2017 года", — написал Додон на своей странице в Facebook по итогам беседы с премьером Армении.

Как отметил молдавский лидер, "Пашинян подтвердил намерение армянской делегации поддержать придание Республике Молдова статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе".

"Говорили также о дружественных отношениях между нашими народами и о давнем заметном участии армян в истории и культуре Молдовы. В завершение беседы я подтвердил свое участие в саммите Франкофонии, который состоится в октябре и приурочен к 2800-летию города Еревана. Кроме того, я пригласил Никола Пашиняна посетить Молдову", — отметил Додон.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Молдова получит статус государственного наблюдателя на заседании Евразийского экономического союза



Высший Евразийский экономический совет одобрил 14 апреля 2017 года предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя. Перед этим Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС.



ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.



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