В Колумбии сотни людей эвакуировали из-за наводнения

Не менее 600 человек были эвакуированы в воскресенье в Колумбии из-за выхода из берегов реки Каука, которая будет питать крупнейшую строящуюся гидроэлектростанцию страны "Итуанго".

По данным портала Portafolio, пострадали жители поселка Пуэрто-Вальдивия в департаменте Антиокия. "Воды реки Каука затопили дома некоторых жителей, но раненых и погибших нет, только материальный ущерб", — заявил секретарь правительства Антиокии Виктор Рамирес.

Издание Heraldo отмечает, что наводнение полностью разрушило 19 домов, два образовательных и один медицинский центр, уничтожены несколько пешеходных мостов через реку.