Администрацию столичного детсада Lăstăraş призвали уйти в отставку

Исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну потребовал отставки администрации столичного детсада Lăstăraş из-за многочисленных нарушений в работе.

После ухода бывшего директора конкурс на должность нового главы выиграла его невестка.

"В конкурсе принимали участие Богашевски Дориан, который является его сыном, и Чаушак Яна, его невестка. Яну Чаушак назначили директором, а Богашевски Дориана - председателем Ассоциации "Lăstăraş", - рассказал и.о. мэра Кишинёва Руслан Кодряну.

Кроме того выяснилось, что в период с 2016 по 2017 годы руководство детсада при посредничестве Общественной ассоциации "Lăstăraş" собирало с родителей деньги на внеклассные мероприятия. Всего - почти 14 миллионов леев.

"Учитывая факт, что данная проблема фигурировала и в отчете Министерства образования, в котором четко говорится и о конфликте интересов, и о незаконной деятельности, я не понимаю, почему до сих пор генеральное управление образования не аннулировало результаты конкурса? Начиная с сегодняшнего дня, их нужно аннулировать, а руководство уволить", - заявил и.о. мэра Кишинёва Руслан Кодряну.

Кодряну также потребовал провести расследование по этому делу. Кроме того, он запросил у всех учебных заведений отчёты о расходах. Детский сад Lăstăraş посещают 700 малышей.