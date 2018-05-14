К Земле летит "пропавший" астероид

К Земле приближается "пропавший" астероид 2010 WC9.

Небесное тело к Земле приблизится во вторник, 16 мая, в 01:05 по млд времени. Об этом сообщают сотрудники британской обсерватории Northolt Branch.

Астероид 2010 WC9 пройдет на расстоянии около 203 тыс. км от нашей планеты со скоростью около 46 тыс. км/ч. Диаметр объекта варьируется в пределах 60-130 метров, пишет УНИАН.



Астрономы подчеркивают, что угрозы столкновения нет.





