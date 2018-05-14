В Британии кота научили стучать в дверь. ВИДЕО

В Британии очевидец заметил необычную ситуацию: кошка стучала в дверь, чтобы ее впустили в дом.

Об этом сообщает Liverpool Echo. По словам мужчины, кошка забралась на мусорный бак, стоявший рядом с дверью, дотянулась лапой до дверного молотка, несколько раз подергала за него и стала ждать, пока ей откроют дверь.



Автор видео был озадачен и не мог поверить, что это действительно произошло. Журналисты издания попросили читателей помочь найти кошку и ее хозяина, чтобы выяснить, всегда ли она так делает. Пока с ними никто не связался, пишет УНИАН.



