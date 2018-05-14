О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Результаты опроса: в Молдове поддерживают введение школьной формы
// фото: mygazeta.com
14:12, 14 May 2018
просмотров 45 | комментариев 0

Более 80% респондентов поддерживают введение школьной формы в учебных заведениях Молдовы. Об этом сегодня заявила министр просвещения, культуры и исследований Моника Бабук на пресс-конференции. Исследование проводили специалисты ведомства

«Результаты исследования представляют мнение общества. Опрашивались люди от 7 до 74 лет. Однако 55% из них составляют дети, а 45% – взрослые. Мы выбрали эту пропорцию, потому что необходимо знать мнение тех, кто будет носить форму. Данные опроса показывают, что более 60% его участников считают введение школьной формы важным и очень важным», - уточнила министр.

Согласно исследованию, почти 78% респондентов утверждают, что преимущество введения школьной формы заключается в том, что ученики будут чувствовать себя равными, а порядка 17% считают, что с ее введением школьники будут лишены индивидуальности.

«Свыше 37% респондентов считают, что у каждого учебного заведения должна быть собственная школьная форма, а около 32% - что она должна быть одинаковой на уровне страны. Более низкий процент считает, что школьная форма должна быть одинаковой на уровне класса или населенного пункта», - сообщила она.

«Мы не согласны с теми, кто утверждает, что введение школьной формы станет дополнительным бременем для родителей, потому что каждый год, начиная с августа, родители покупают детскую одежду, которая стоит столько же. По данным министерства, стоимость школьной формы для мальчиков составляет от 700 до 1500 леев, а для девочек – от 650 до 1450 леев. В то же время мы определили, что государство может заплатить более 18 млн леев за школьную форму для детей из примерно 17 000 социально уязвимых семей. Решение о введении школьной формы будет  обсуждаться и приниматься в правительстве, парламенте и гражданском обществе», - подытожила Моника Бабук.

Опрос проводился на основе выборки около 300 000 человек в период с 17 апреля по 2 мая. Для этого не выделялись какие-либо финансовые средства, поскольку исследование проводили представители министерства и учебных заведений страны, передает Молдпрес.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День в целом благоприятен. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День будет отмечен высокой активностью. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Память нужна, чтобы не повторять ошибок прошлого
Иванка Плат,
Loading...