Более 80% респондентов поддерживают введение школьной формы в учебных заведениях Молдовы. Об этом сегодня заявила министр просвещения, культуры и исследований Моника Бабук на пресс-конференции. Исследование проводили специалисты ведомства
«Результаты исследования представляют мнение общества. Опрашивались люди от 7 до 74 лет. Однако 55% из них составляют дети, а 45% – взрослые. Мы выбрали эту пропорцию, потому что необходимо знать мнение тех, кто будет носить форму. Данные опроса показывают, что более 60% его участников считают введение школьной формы важным и очень важным», - уточнила министр.
Согласно исследованию, почти 78% респондентов утверждают, что преимущество введения школьной формы заключается в том, что ученики будут чувствовать себя равными, а порядка 17% считают, что с ее введением школьники будут лишены индивидуальности.
«Свыше 37% респондентов считают, что у каждого учебного заведения должна быть собственная школьная форма, а около 32% - что она должна быть одинаковой на уровне страны. Более низкий процент считает, что школьная форма должна быть одинаковой на уровне класса или населенного пункта», - сообщила она.
«Мы не согласны с теми, кто утверждает, что введение школьной формы станет дополнительным бременем для родителей, потому что каждый год, начиная с августа, родители покупают детскую одежду, которая стоит столько же. По данным министерства, стоимость школьной формы для мальчиков составляет от 700 до 1500 леев, а для девочек – от 650 до 1450 леев. В то же время мы определили, что государство может заплатить более 18 млн леев за школьную форму для детей из примерно 17 000 социально уязвимых семей. Решение о введении школьной формы будет обсуждаться и приниматься в правительстве, парламенте и гражданском обществе», - подытожила Моника Бабук.
Опрос проводился на основе выборки около 300 000 человек в период с 17 апреля по 2 мая. Для этого не выделялись какие-либо финансовые средства, поскольку исследование проводили представители министерства и учебных заведений страны, передает Молдпрес.
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