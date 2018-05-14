В украинском городе мужчина поджег себя

В центре Луцка на Театральной площади, мужчина вылил на себя воспламеняющиеся вещество и поджег.

Происшествие случилось около 21-го часа вечера в воскресенье, 13 мая, сообщает Волинь24. По словам очевидцев, в центре города во время концерта ко Дню матери мужчина старшего возраста начал дебоширить.

"Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда же к нему подошли правоохранители, мужчина вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой", - говорится в сообщении.

Очевидцы тушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала «скорая», пишет УНИАН.



