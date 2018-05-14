Десять палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля

Десять палестинцев погибли, более 500 получили ранения в ходе столкновений с армией Израиля на фоне переноса посольства США в Иерусалим, сообщил представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кидра.

"Десять палестинцев погибли и 512 получили ранения в столкновениях с израильской армией", — сообщил Ашраф аль-Кидра.

Демонстрации и митинги, чреватые столкновениями с израильскими военными, ожидаются в понедельник — день открытия дипмиссии США в Иерусалиме, который американский президент Дональд Трамп признал столицей еврейского государства вопреки претензиям палестинцев на его восточную часть.

Своей кульминации протесты могут достичь во вторник, когда будет отмечаться 70-я годовщина Накбы, передает РИА Новости.