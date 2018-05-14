Юг Франции накрыли сильные снегопады. ФОТО

В южных регионах Франции объявили "оранжевый" - предпоследний - уровень опасности. Причиной стал сильный снегопад, который ​​обрушился на эти регионы в воскресенье, 13 мая, сообщает The Connextion.

В частности, речь идет о регионах Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер

"Местами снег все еще идет на высоте более 1000 метров", - сообщила Национальная метеорологическая служба. На высоте 1300 метров выпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1000 - до 10 сантиметров.

Для фермеров последствия такого позднего снегопада могут быть непредсказуемо тяжелыми. На улицы городов вывели снегоуборочную технику. Жителей призывают переждать непогоду дома.

Тем временем, синоптики прогнозируют новые снегопады.

Местные жители делятся в соцсетях фотографиями майского снега.