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Дорога в ад: в России поезд проехал сквозь горящий лес. ВИДЕО
// фото: КП
14:25, 14 May 2018
просмотров 169 | комментариев 0

В Хабаровском крае РФ поезд вынужден был проехать сквозь горящий лес. Потрясающие кадры сняты из кабины машиниста.

Сначала поезд окутывает густой дым. И с каждым метром ситуация становится все хуже.

На одном из отрезков дороги огонь вплотную приблизился к путям. По данным МЧС России, пожары охватили 66 тысяч гектаров леса в Амурской области, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, пишет УНИАН.




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    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

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  • БЛИЗНЕЦЫ

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    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

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