БОМ: Сильвия Раду пользуется наибольшим доверием у жителей Кишинева

Сильвия Раду – кандидат на пост мэра Кишинева, который пользуется наибольшим доверием у жителей столицы. Такой вывод можно сделать из данных барометра общественного мнения (БОМ), представленного сегодня.

Так, согласно БОМ, 38% опрошенных заявили, что частично или полностью доверяют Раду. Вторую позицию занимает кандидат от ПСРМ Ион Чебан. Ему доверяют 32% жителей Кишинева. Тройку лидеров в предпочтениях граждан замыкает председатель PPDA Андрей Нэстасе. 25% респондентов заявили, что частично или полностью ему доверяют. В то же время, у Нэстасе самый большой антирейтинг. Тот же опрос показывает, что в Кишиневе, скорее всего, состоится второй тур выборов. Это вызвано тем, что за Иона Чебан готовы проголосовать 30% респондентов, а за Сильвию Раду – 23%. Нэстасе может получить 15% голосов. Этот сценарий подтверждается и другим опросом, который был представлен незадолго до результатов опроса БОМ. Согласно соцопросу, проведенному Intellect Group, Сильвия Раду может получить 31% голосов, а Ион Чебан - 22,8%. За Андрея Нэстасе готовы проголосовать 17,7% граждан. Оба опроса показывают, что во втором туре у Сильвии Раду больше всего шансов на победу.

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