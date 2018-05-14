Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен в одной из мечетей неподалеку от южноафриканского портового города Дурбан, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Представитель экстренных служб города в эфире местного телевидения заявил, что мечеть и расположенные в непосредственной близости дома "были эвакуированы после обнаружения внутри здания устройства, напоминающего бомбу". Он отметил, что частью этого устройства был мобильный телефон Nokia, то есть бомба активировалась по звонку.
Как отмечает агентство, мечеть была оцеплена полицией. Никаких заявлений относительно инцидента правоохранители пока не делают.
10 мая трое мужчин, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, совершили нападение на мечеть около Дурбана. Злоумышленники перерезали горло троим прихожанам, один из которых скончался по дороге в больницу, а двое других были госпитализированы в критическом состоянии, передает newsru.com.
После нападения экстремисты подожгли мечеть и уехали на белом автомобиле. Местные СМИ утверждали, что злоумышленники являются выходцами из Египта, их узнали местные жители.
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