Итальянские полицейские задержали торговца наркотиками в футболке с надписью "Наркодилер"

На Сицилии полиция задержала мужчину, торговавшего наркотиками, он был одет в футболку с названием "Наркодилер".

33-летний итальянец привлек внимание, когда во время обычной проверки автомобиля начал нервничать и вести себя странно. В его машине ощущался стойкий запах гашиша.

В багажнике было 350 граммов марихуаны и 130 граммов гашиша, разложенных по пакетам. У мужчины вообще никогда не было водительских прав,п ишет ren.tv