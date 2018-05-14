В Твардице подтвердили вспышку африканской чумы свиней

В городе Твардица, Тараклийского района, подтвердили вспышку африканской чумы свиней.

Как сообщает gagauzinfo.md, из-за инфекции на минувшей неделе местная жительница лишилась троих поросят. Власти созвали чрезвычайное заседание спецкомиссии по борьбе с африканской чумой свиней в районе.

В городе Твардица при въезде и на выезде установили санитарные посты. Полицейские запрещают вывозить свиней и продукцию свиноводства, не прошедшую термическую обработку, а также корма.

Ранее вирус обнаружили в Паланке, Штефан-водского района. Его наличие подтвердили лабораторные тесты. В прошлом году вспышки африканской чумы свиней были зарегистрированы в Штефанводском, Сорокском, Единецком, Дондюшанском и Хынчештском районах.