БОМ: Число граждан, готовых проголосовать за ДПМ, удвоилось за полгода

Число граждан, поддерживающих и желающих проголосовать за Демократическую партию Молдовы, удвоилось за полгода. Такие данные содержатся в представленном сегодня барометре общественного мнения (БОМ).

Таким образом, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 11% определившихся избирателей проголосовали бы за партию, которую возглавляет Влад Плахотнюк. В декабре 2017 года ДПМ готовы были поддержать 5,13% избирателей. В то же время лидеры предыдущих опросов, ПСРМ и ПАС, теряют голоса. Так, за социалистов намерены проголосовать 40% граждан, по сравнению с 47,62% в конце прошлого года. Партия Майи Санду потеряла 3,5 процентных пункта в течение шести месяцев. Если в декабре прошлого года за ПАС были готовы проголосовать 22,53% избирателей, то сейчас их доля снизилась до 19%. С другой стороны, рейтинг Партии «Платформа Достоинство и Правда» немного вырос. Политформирование под руководством Андрея Нэстасе получило бы 7% голосов, по сравнению с 6,23% в конце прошлого года. Барометр общественного мнения проведен по заказу Института общественной политики в период с 19 апреля по 9 мая. В нем приняли участие 1115 респондентов. Погрешность составляет +/- 3%.

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