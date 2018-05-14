На заводе в Италии молдаванин получил ожоги всего тела

Гражданин Молдовы попал в больницу с ожогами всего тела после того, как на него попала расплавленная сталь. Инцидент произошел в итальянском городе Падуя (Padova).

44-летний молдаванин был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с ожогами 100% поверхности тела.

Как сообщает итальянская пресса, несчастный случай произошел на сталелитейном заводе "Acciaierie Venete" в городе Падуя: на рабочих вылилась жидкая сталь из труб, под которыми сломались опорные столбы. Температура металла достигала около 1600 градусов.

Пострадали четыре человека,в том числе румын, француз и итальянец. Все они доставлены в местную больницу с ожогами различной степени тяжести.