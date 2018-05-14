Зарезана любовником: стало известно, как погибла украинская миллионерша

Полицейские Черногории вышли на след предполагаемого убийцы украинской бизнесвумен Анастасии Лашмановой.

Как сообщает издание novosti.rs, Лашманова, чье состояние СМИ оценили примерно в 105 млн евро, находилась в отношениях с молодым человеком.

По предварительным данным, любовник зарезал украинку ножом во время ссоры. Следы крови, обнаруженные следователями на стене, свидетельствуют о том, что женщина пыталась противостоять убийце, пишет ren.tv

В настоящее время полиция вызвала на допрос отца мужчины, который подозревается в убийстве.