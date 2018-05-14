Задержаны подозреваемые в торговле психотропными веществами

Двоих жителей Единецкого района подозревают в контрабанде и незаконной продаже психотропных веществ - таблеток Subutex.

По данным следствия, 33-летние мужчины ввозили в страну наркотики из Франции для последующей продажи. Подозреваемых задержали офицеры управления по борьбе с наркотиками и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Наркоторговцы продавали таблетки по тысяче леев за штуку. В качестве покупателя наркотиков выступил один из правоохранителей.

Затем, 8 мая, на пункте пропуска Леушены-Албица в транспортном средстве, который направлялся из Франции в Кишинев, нашли сумку с наркотиками. Таблетки были спрятаны среди продовольственных товаров. Посылка продолжила свой путь и правоохранители задержали ее получателя. Стоимость партии наркотиков превышала 70 тысяч леев.

Подозреваемые признали свою вину и были задержаны на 30 дней. Им грозит от 7 до 15 лет заключения. Один из них в августе 2017 года был осужден за аналогичное преступление с отсрочкой и находился на испытательном сроке.