В Киеве прогремел взрыв на складе

Неизвестные бросили два взрывных устройства на территорию складов в Киеве — произошел взрыв, ранены шесть охранников, сообщила в понедельник пресс-служба столичной полиции.

По данным ведомства, в промышленной зоне Киева, на территории складских помещений, произошел взрыв. В результате происшествия пострадали шесть охранников, которые с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу, пишет РИА Новости.

"Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства", — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook. Возбужденно уголовное дело по статье "покушение на убийство".







