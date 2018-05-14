Китаец вез девушку на тележке 41 день ради свадьбы

Житель Китая провез свою девушку на тележке, чтобы реализовать ее мечту увидеть море. По словам мужчины, она пообещала за это выйти за него замуж. Об этом пишет South China Morning Post.

По информации издания, пара выехала из провинции Ганьсу на северо-западе Китая и направилась в город Вэйхай, расположенный на берегу моря в провинции Шаньдун.

В целом паре пришлось преодолеть около тысячи километров. Из них большую часть девушка шла рядом с парнем, а садилась только тогда, когда уставала. А когда уставал молодой человек, они менялись местами, пишет korrespondent.net

Также молодые люди отметили, что во время путешествия наслаждались видами, а в плохую погоду останавливались в гостиницах.