В кабине пилотов самолета во время полета выпало стекло

Китайский самолет компании Sichuan Airlines с 119 пассажирами на борту и девятью членами экипажа совершил экстренную посадку на западе Китая после того, как в кабине пилотов выпала часть стекла. Инцидент произошел в понедельник, 14 мая, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что инцидент произошел после часа полета, когда борт находился на высоте 9 100 метров. Блок управления полетом самолета сильно пострадал от внезапной декомпрессии. В результате инцидента незначительные травмы получил один из пилотов и член экипажа судна, пишет korrespondent.net Авиакомпания официально сообщила о "механических повреждения" во время авиарейса, не уточнив деталей происшествия.

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