В Кишиневе незаконно используются более двух тысяч земельных участков и зданий

Тысячи земельных участков и зданий используют в столице незаконно. Установили это в ходе проведенных властями инспекций. Ущерб государству оценивают в миллионы леев. Исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну распорядился провести инвентаризацию имущества муниципия.

"50% уголовных дел в отношении муниципальной администрации связанны с незаконным отчуждением участков. Есть контракты, срок действия которых истек несколько лет назад. Их даже не обновляли", - сказал и.о. мэра Кишинёва Руслан Кодряну.



Незаконно используется более двух тысяч земельных участков общей площадью 38 гектаров. К тому же треть муниципальной недвижимости, стоимостью более 340 миллионов леев, не числится в реестре.

Ранее установила, что в 2015-2016 годы, в результате неэффективного управления недвижимостью, муниципальному бюджету нанесли ущерб почти в 700 миллионов леев.







