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Странности в биографии Иона Чебана: Спонсор с деньгами из неизвестного источника и квартира, стоимостью в один миллион леев, полученная в подарок
// фото: zdg.md
17:04, 14 May 2018
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Множество вопросов возникают, когда речь заходит о кандидате Партии социалистов на пост мэра Кишинева Ионе Чебан. Так, Ziarul de Gardă пишет, что Чебан был одним из главных спонсоров Игоря Додона в президентской кампании, но источник пожертвованных денег остается неизвестным.

«В избирательной кампании по выборам президента в 2016 году семья Чебан была вторым самым плодовитым донором Игоря Додона. Ион Чебан пожертвовал 50 тыс. леев на предвыборную кампанию партии. Мать Иона Чебана, Евгения Чебан, которая также является муниципальным советником в столице, пожертвовала 58 тыс. леев на кампанию Игоря Додона. В этих условиях пожертвовав 108 тыс. леев, семья Чебан стала вторым по важности спонсором кандидата Додона», - отмечает Ziarul de Gardă.

Цитируемый источник также напомнил о квартире, стоимостью почти в один миллион леев, которая в декларации о доходах Иона Чебан значится, как полученная в подарок.

«Ион Чебан, который до прошлого года не декларировал о какой-либо собственности, в 2016 году стал хозяином квартиры в 230 кв. м.(!). Чебан получил квартиру посредством договора дарения 16 ноября 2016 года, через три дня после второго тура президентских выборов, выигранного Игорем Додоном. Кадастровая стоимость жилья, полученного в подарок Чебан, составляет 991 775 леев», - пишет газета.

В статье, опубликованной ZdG, говорится и о другом имуществе Иона Чебана. «Семья Чебан владеет двумя земельными участками, один в городе и один за его пределами, полученные в 2006 и 2012 годах, за которые он заплатил 160 407 леев. По доверенности, Ион Чебан водит автомобиль марки Toyota Prius, который выпущен в 2005 году», - отмечает Ziarul de Gardă.




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