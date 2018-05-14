В Молдове выросло промышленное производство

Промышленные предприятия Молдовы произвели в первом квартале продукции на 6,4% больше, чем год назад. При этом Бюро статистики утверждает, что с учетом количества рабочих дней и сезонных корректировок рост почти вдвое больше - 11,2%.

Как сообщили «ИНФОТАГ» представители ведомства, наибольший рост за год отмечен в производстве электрооборудования – на 54,2%, бумаги и бумажных изделий – на 24,7%, выделке кож и выпуске обуви – на 22,8%.



В то же время, резко сократился выпуск медикаментов – на 30,8%, машин и оборудования – на 20,8%, добыча полезных ископаемых – на 15,7%.



Данные по производству табачных изделий, нефтепродуктов и транспортных средств с нынешнего года НБС считает конфиденциальными и не обнародует.



Справка «ИНФОТАГ»: Объем промышленного производства в Молдове по итогам 2017 г. составил в текущих ценах 43,526 млрд. леев ($2,56 млрд.), что на 4,067 млрд. или на 8,6% меньше, чем годом ранее.