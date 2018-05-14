Собака попыталась купить еду, используя листья в качестве денег

Умная собака по кличке Нигро обеспечила себя почти бесконечным запасом печенья. Пса приютили сотрудники Монтеррейского технологического института, и он свободно гулял по территории заведения. Иногда студенты покупали Нигро лакомства в местном магазинчике. Собака понаблюдала за тем, как они это делают, и сама поступила аналогично.

«Однажды пес появился в магазине с листом в зубах, виляя хвостом и показывая, что хочет печенье», — сказала учительница Анжела Гарсиа Бернэл. Собака предлагала взять лист взамен на печенье. И продавец, конечно, не мог устоять, пишет moya-planeta.ru

Теперь Нигро приходит в магазин каждый день и всегда платит. Так как листьев в округе очень много, руководство магазина позволяет псу совершать покупки не более двух раз в день. «Когда ты впервые это видишь, хочется плакать. Собака нашла способ, чтобы ее желания поняли, она очень умная», — сказала Анжела Бернэл.