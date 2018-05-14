Исследование: более трети солнцезащитных кремов содержат в 2 раза меньше защитного фактора, чем указано

Солнцезащитное жульничество: оказалось, что более трети брендов содержат менее половины от защитного фактора, указанного на упаковке. Было проверено 73 крема разных брендов, и у 24 из них защита оказалась значительно слабей, чем обещалось.

Хуже всего оказались органические крема, состоящие только из полезных веществ. Для этого есть объяснение: органические вещества поглощают солнце, а неорганические его отталкивают..

Американская Академия Дерматологии убеждает всех наносить крем во время нахождения на солнце. Фактор защиты должен быть хотя бы 30, пишет moya-planeta.ruoctinoxate.

Как выяснилось в ходе проверки, все крема с хорошей защитой содержали такие активные химические компоненты как avobenzone, oxybenzone.

Победителем по степени защиты оказался дорогой Anthelios от La Roche-Posay, но на втором месте — Equate Sport Lotion SPF 50, стоящий в 7 раз дешевле.