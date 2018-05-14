Более 40 палестинцев погибли на границе сектора Газа в день открытия посольства США в Иерусалиме

Как минимум 41 палестинец погиб и более тысячи получили ранения в результате обстрелов израильской армии на границе сектора Газа, сообщают палестинские власти.

Как утверждает палестинская группировка ХАМАС, среди убитых есть дети.

В понедельник в Иерусалиме торжественно открылось посольство США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива решением президента Трампа.

С утра в секторе Газа собрались десятки тысяч протестующих, которые двинулись к границе и были встречены огнем израильских сил.

Демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы камни и зажигательные бомбы. С израильской стороны действовали снайперы.

Палестинские акции протеста, получившие название "марш возвращения", продолжаются уже полтора месяца.

Представитель правительства Палестинской автономии Юсуф аль-Махмуд обвинил израильские власти в "ужасной резне" и попросил помощи у международного сообщества. Правозащитная организация "Международная Амнистия" осудила произошедшее, назвав обстрел демонстрантов вопиющим нарушением прав человека и международного права.

Количество раненых близко к двум тысячам, сообщила "Международная Амнистия", у более чем 500 человек - огнестрельные ранения.

Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что около 35 тысяч палестинцев устроили массовые беспорядки и пытались сломать приграничные ограждения, а военнослужащие действовали в соответствии со стандартными правилами.