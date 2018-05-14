В Молдове с начала текущего года было зафиксировано четыре случая заболевания корью

Второй случай заболевания корью подтвердился в Молдове с начала мая. Вирус диагностировали у 21-летней девушки, которая прошлый месяц провела в Виннице в Украине. Пациентку госпитализировали.

В начале месяца корь обнаружили у 33-летнего водителя автобуса, осуществлявшего рейсы из Кишинёва в румынский Клуж. Его доставили в столичную Инфекционную больницу имени Тома Чорбы. Спустя неделю его выписали. С начала этого года у нас в стране зафиксировали четыре случая заболевания корью. Между тем, эпидемиологическая ситуация в соседних странах по-прежнему неблагоприятная. В Румынии с 2017 года и до сих пор зарегистрировали примерно 13 тысяч пациентов с корью, 52 - скончались.

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