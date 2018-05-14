Как изменились некоторые фрукты и овощи за 7 тысяч лет. ФОТО

В это трудно поверить, но баклажаны не всегда были гладкими, а арбузы — сочными. Скажите спасибо сотням (и даже тысячам) лет селекции.

Бананы начали выращивать в Новой Гвинее 7 тысяч лет назад. У них были твёрдые плоды с крупными семенами. Современный банан — гибрид двух диких видов.

Морковь известна с X века, когда она распространилась по Малой Азии. Её жёсткие корнеплоды были белого или фиолетового цвета и обладали резким запахом

Диким предком сладкой североамериканской кукурузы был мексиканский злак теосинте. Спустя 1100 лет он видоизменился до неузнаваемости.

17 столетий назад баклажаны могли быть любых цветов — от голубого до жёлтого — и формы, в том числе шарообразной. А ещё плоды нередко были колючими.

Судя по изображениям XVII века, раньше арбуз было не так приятно употреблять, как сейчас. Вместо яркой сочной мякоти корка скрывала ячейки с семенами, пишет life.ru.