Определён слоган для спортивно-развлекательного комплекса "Кишинёв-Арена"

"Вдохновляет поколения" – такой слоган получит Спортивно-развлекательный комплекс "Кишинев-Арена". Он оказался победителем финального этапа конкурса, на который изначально было представлено более двухсот вариантов.

Победителя определило жюри, в состав которого вошли председатель парламента, министры и группа дизайнеров и специалистов по пиару.



Автора слогана – студент факультета международных отношений Молдавского госуниверситета Дмитрий Рэу.



"Нужен умный слоган, очень короткий, ясный, который понравится публике, слоган, который очень легко запомнить. Два слова – более чем достаточно. Надпись "Вдохновляет поколения" будет у главного входа на арену. Это и есть главный приз", - сказал студент Дмитрий Рэу.



"Это короткий лозунг, который откладывается в памяти и привлекает внимание. Как говорил автор, его очень легко написать и легко запомнить", - отметил председатель парламента Андриан Канду.



Спортивно-развлекательный комплекс "Кишинев-Арена" построят в Ставченах в рамках государственно-частного партнерства. Вместимость составит до пяти тысяч зрителей.

В комплекс также войдут олимпийский бассейн, теннисные корты, спа-центр и фитнес-центр. Здесь будут проводить не только спортивные соревнования, но и конференции, выставки, концерты.