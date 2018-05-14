Как будут выглядеть бюллетени для голосования на местных выборах

В центральной типографии начали печать бюллетеней для голосования на местных выборах, которые состоятся 20 мая. За процессом следят представители Центральной избирательной комиссии и Службы информации и безопасности.

За пять дней будет напечатано более 750 тысяч экземпляров, из которых 474 тысяч на румынском языке. После печати все бюллетени проверят. На них предусмотрено 14 знаков защиты.

Бюллетени для голосования в Кишиневе и Бельцах будут фиолетового цвета, для остальных населенных пунктов - розовые.

Самый длинный и дорогой бюллетень в день выборов получат на руки кишиневцы. Его себестоимость 28 бан - на 4 бана дороже, чем листки для голосования в других населенных пунктах.

По словам главы ЦИК Алины Руссу, обойдётся всё в 211 тысяч леев.

20 мая на избирательных участках ожидают свыше 750 тысяч граждан.