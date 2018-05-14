В центральной типографии начали печать бюллетеней для голосования на местных выборах, которые состоятся 20 мая. За процессом следят представители Центральной избирательной комиссии и Службы информации и безопасности.
За пять дней будет напечатано более 750 тысяч экземпляров, из которых 474 тысяч на румынском языке. После печати все бюллетени проверят. На них предусмотрено 14 знаков защиты.
Бюллетени для голосования в Кишиневе и Бельцах будут фиолетового цвета, для остальных населенных пунктов - розовые.
Самый длинный и дорогой бюллетень в день выборов получат на руки кишиневцы. Его себестоимость 28 бан - на 4 бана дороже, чем листки для голосования в других населенных пунктах.
По словам главы ЦИК Алины Руссу, обойдётся всё в 211 тысяч леев.
20 мая на избирательных участках ожидают свыше 750 тысяч граждан.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День в целом благоприятен. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет отмечен высокой активностью. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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