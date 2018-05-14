В Ираке казнят боевика за убийство российского дипломата 12 лет назад

В Ираке приговорили к смертной казни боевика, который причастен к убийству российского дипломата в 2006 году. Решение вынес Центральный уголовный суд страны, передаёт телеканал "Ас-Сумария".

"Центральный уголовный суд приговорил к смертной казни одного из террористов, который был обвинён в убийстве одного из российских дипломатов в Ираке в 2006 году, " - говорится в заявлении представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара.

Во время допроса обвиняемый признался, что вместе с другими боевиками похитил четырёх иностранцев, среди которых был российский дипломат. Всех похищенных убили и выбросили их тела в реку Тигр, передает life.ru.