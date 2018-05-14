В Польше установили причину отравления нескольких десятков учеников вблизи Варшавы в минувшую пятницу. Как выяснилось, дети пострадали от некачественных воздушных шариков, сообщает в понедельник, 14 мая, Укринформ.
Государственный районный санитарный инспектор города Млава Ева Штуба сообщила, что дети надули порядка 200 шаров.
"Наиболее вероятной причиной отравления было то, что дети надували воздушные шарики, которые имели свой своеобразный запах. Кроме того, они были усыпаны тальком, чтобы не склеивались, поскольку их было порядка 200 штук. Наверное, этот тальк также попал в органы пищеварения", - сообщила Штуба.
Она добавила, что, вероятно, эти воздушные шарики были не лучшего качества. По ее словам, на это наложились еще и другие неблагоприятные факторы: высокая температура в зале, где надувались шарики, и плохая проветриваемость помещения.
Штуба уточнила, что в местные госпитали попали 19 детей, 18 из которых надували шарики. Однако, все они пробыли в медучреждениях максимум несколько часов и были выписаны после улучшения состояния здоровья, передает korrespondent.net.
Государственный районный санитарный инспектор города Млава также сообщила, что этим делом сейчас занимается полиция, которая, в частности, исследует качество воздушных шариков.
Представитель пожарной службы Мазовецкого воеводства Польши Кароль Кежковский подтвердил журналистам, что спасатели, в частности мобильная группа химической безопасности из Варшавы, не выявили в этой школе никаких опасных веществ, и исключили распыление газа или других химических субстанций.
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