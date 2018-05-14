Угнанный в Италии BMW нашли на молдо-румынской границе

Машину марки BMW, разыскиваемую в Италии, обнаружили на таможенном пункту Албица. За рулём угнанного авто оказался 24-летний гражданин Молдовы.

Мужчина рассказал, что перевести автомобиль из Италии его попросил друг за 500 евро. Машину нужно было оставить на автостоянке в Кишинёве, а ключи передать охраннику.

Молодой человек утверждает, что не знал о том, что автомобиль украден и находится в розыске.

В настоящее время ведётся расследование. Автомобиль стоимостью 36 тысяч изъяли.